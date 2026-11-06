Opinión

El deber histórico de los demócratas

El Partido Demócrata debe convertir su victoria electoral en medidas para reducir costos y aumentar salarios

Por Reed Galen

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Veinte años. Treinta años. Ochenta años, e incluso 90. Algunos de los cargos que los candidatos demócratas ganaron en las elecciones de mitad de mandato del martes, desde escaños en el Senado hasta fiscalías generales, no han tenido un representante demócrata en décadas. El resultado de estas elecciones, incluso más que las de mitad de mandato de 2018, podría redefinir la política y las medidas políticas estadounidenses durante los próximos años. Pero si los demócratas quieren sacar el máximo partido a sus logros, deben ser ambiciosos, incluso audaces.








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