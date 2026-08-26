Opinión

El desastre de Trump en Corea

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Por Richard Haass

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El presidente estadounidense Donald Trump ha manifestado una vez más interés en reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong‑un. Pero la hermana de Kim (una de sus asesoras más cercanas) le echó a la propuesta un jarro de agua fría. Puede que sea una señal de desinterés o una táctica de negociación, pero en cualquier caso se plantean de inmediato dos preguntas: ¿Qué objetivos espera lograr Trump de una conversación con Kim? ¿Y cómo pretende alcanzarlos?








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