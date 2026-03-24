Opinión

El deterioro institucional de Estados Unidos amenaza las finanzas globales

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Por Jayant Sinha

La probada independencia de sus instituciones de mercado ha convertido durante mucho tiempo a Estados Unidos en el ancla del sistema financiero global. Incluso en ciclos políticos turbulentos, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) han podido transmitir al mundo que los mercados estadounidenses operan bajo reglas claras, impersonales y aplicadas de manera fiable.








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