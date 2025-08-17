Opinión

El dominio de la moneda en la era digital

Mientras las monedas digitales avanzan, la supremacía del dólar ya no depende solo de la macroeconomía. Una nueva carrera por la seguridad y la confianza tecnológica está redefiniendo el poder global.

Por Hélène Rey

Durante más de 80 años, el dólar estadounidense ha gozado de una supremacía inigualable en el comercio y las finanzas mundiales, gracias a la combinación singular que tiene Estados Unidos de escala económica, instituciones creíbles, mercados financieros profundos y líquidos y poder geopolítico -además, crucialmente, de sus efectos de red-. Pero una nueva variable está a punto de remodelar el orden monetario global: la integridad de los datos.








criptomonedas

