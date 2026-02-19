Opinión

El espejismo de $1,25 billones de Elon Musk

Por Yanis Varoufakis

La reciente fusión de SpaceX y xAI, un espectáculo financiero recibido con gritos de júbilo por parte de los sectores habituales, es un regalo para la vista. Más concretamente, es un regalo para los ojos aún doloridos por lo que presenciaron hace unos 25 años, cuando la perfección de Wall Street en el oscuro arte de las fusiones empresariales envió las valoraciones falsas a la estratosfera, antes de que se estrellaran de nuevo contra la Tierra.








