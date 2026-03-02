Opinión

El espejismo del colón fuerte

Por Juan Sandoval Chaves

En Costa Rica se ha desarrollado una relación emocional con el tipo de cambio y no tan analítica, como debería ser: cuando el dólar baja, se celebra; cuando sube, se alarma, como si fuera un marcador que define si la economía va ganando o perdiendo. No muchos logran comprender a fondo sus implicaciones y que, como en todo, los extremos son malos y, con los dólares, no son amores sino dolores, porque la economía no funciona con aplausos ni con sustos.








tipo de cambio

