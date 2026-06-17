Opinión

El eterno enigma del crecimiento económico

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Por Andrés Velasco

Keir Starmer se convirtió en primer ministro del Reino Unido prometiendo reactivar el crecimiento económico. Al cabo de menos de dos años, su aprobación en las encuestas se ha desplomado y su defenestración es casi segura. Una de las razones (hay muchas) para sus problemas políticos es que la economía británica nunca despegó.








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