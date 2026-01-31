Opinión

El fascismo según las reglas

EscucharEscuchar
Por Yanis Varoufakis

Imaginemos que los fascistas que creíamos haber derrotado definitivamente a mediados del siglo XX hubieran depositado un plan en alguna cámara acorazada, un plan legado a sus herederos espirituales decididos a devolver al fascismo su grandeza. ¿Qué diría ese plan?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
facismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.