El fascismo según las reglas

Imaginemos que los fascistas que creíamos haber derrotado definitivamente a mediados del siglo XX hubieran depositado un plan en alguna cámara acorazada, un plan legado a sus herederos espirituales decididos a devolver al fascismo su grandeza. ¿Qué diría ese plan?

Comenzaría con una estrategia de plagio de la izquierda. Recomendaría empezar por apuntar al capitalismo de amigos. Copiar los argumentos de la izquierda contra el sector financiero corrupto y el papel de los bancos centrales en su apoyo. Luego criticar el sistema electoral que se basa en dos facciones del mismo régimen oligárquico o «partido único».

Después, apuntar al Estado por hacer lo que le piden las grandes empresas. Al mismo tiempo, repetir el mantra neoliberal, presentándose como más neoliberales que Margaret Thatcher y Ronald Reagan juntos. Llamar a los funcionarios públicos parásitos vagos que se aprovechan de la clase trabajadora, creando así una brecha entre los trabajadores del sector público y del privado.

Para forjar un movimiento, unan a las víctimas del neoliberalismo con personas que guardan un buen recuerdo de Thatcher o Reagan. Para ponerlos a todos en contra de los centristas neoliberales, presenta como marxistas a aquellos que se curtieron políticamente luchando y neutralizando a la izquierda, líderes como el ex primer ministro británico Tony Blair y el expresidente estadounidense Bill Clinton, junto con los partidos políticos que ellos mismos remodelaron. Para consolidar esta alianza, promete el retorno a una edad de oro ficticia. Habla con entusiasmo sobre un renacimiento nacional que requiere derrotar tanto a la burguesía decadente como a la traicionera izquierda.

Por encima de todo, nunca subestimes el poder del culto a la pureza racial. Por supuesto, nadie es «puro». Todos somos mestizos. Pero se puede excitar a la gente hasta llevarla al frenesí del entusiasmo si se describe sus ciudades como lugares plagados de influencias extranjeras y peligrosas (el presidente estadounidense Donald Trump prefiere la palabra «parásitos») y se promete purgar las impurezas que se propagan como virus en sus comunidades.

Los «impuros» a los que hay que atacar pueden ser judíos, musulmanes, personas trans... cualquiera que pueda ser estigmatizado con poco coste. Para ello, es necesario infectar las almas de los desposeídos de la sociedad con un pánico moral, haciéndoles creer que están siendo sustituidos por personas aún más miserables que ellos. Solo entonces promételes que los harás grandes «de nuevo».

Análisis de la estrategia de los nuevos movimientos autoritarios: desde la apropiación del discurso de izquierda hasta la alianza con oligarcas tecnológicos y el desmantelamiento del derecho internacional. Un análisis crudo sobre el resurgimiento del fascismo en la economía moderna. (Shutterstock)

A medida que tu nueva coalición fascista toma forma, anímala con misoginia y promesas de que un Gran Líder —un papá sabio— pondrá orden en la casa nacional. Mientras lo haces, asegúrate de insinuar la actual incapacidad de los hombres blancos para poner en orden sus propios hogares, pero ten mucho cuidado de culpar al feminismo «despierto» y nunca menciones las verdaderas causas (austeridad, viviendas hipotecadas y recortes salvajes en la educación pública y la salud).

En su lugar, ofrezca un contrato social sencillo: nosotros le cuidaremos, le haremos sentir orgulloso de nuevo. A cambio, usted debe concedernos poder absoluto para que, liberados de las restricciones del Estado liberal, podamos purificar el cuerpo de la nación, alcanzar el pasado idílico y recuperar su sentido del poder y la superioridad.

Asegúrate de decirle a la gente que no se trata de una ruptura puntual y momentánea. Presenta a la nación como un batallón en guerra, donde la insubordinación y la oposición suponen una amenaza existencial para el cuerpo colectivo. Proclama que tu movimiento está planeando un proceso interminable de militarización de la sociedad y aboga inmediatamente por un enorme presupuesto de defensa.

Al mismo tiempo, denuncia la obsesión de la camarilla liberal de izquierda con el gobierno mundial. Da a entender que tu estrategia es la disuasión, pero también insinúa que tu ejército será tan hábil protegiendo a la nación de los «terroristas» internos y defendiendo las vallas fronterizas recién electrificadas como lo es gestionando las amenazas externas.

Para unirte o liderar un gobierno, aprovecha el hecho de que los conservadores y los centristas temen más a la izquierda que a ti. Aboga por el ultra-sionismo para blanquear tu legado nazi y hacerte más aceptable. Forja una alianza con ellos, aprovecha su ilusión de que pueden vencerte en la contienda por el apoyo popular con su fascismo light y, una vez que se sientan seguros, apártalos a un lado, toma el control total y envíalos al mismo campo de concentración (quizás en celdas más lujosas) que la chusma izquierdista a la que temían más que a ti.

Una vez en el poder, primero deben prohibir a todos los migrantes (excepto a los supremacistas blancos de los Estados fallidos del apartheid). Para demostrar que vas en serio cuando prometes perseguir a las personas más impuras y marginadas, declara que solo hay dos géneros. Crea una Guardia Pretoriana de hombres enmascarados para sacar a la gente de las calles y transportarla a campos de concentración nacionales, así como a colonias virtuales o territorios ocupados. Para publicitar tu poder sin límites, envía tropas de asalto a las principales ciudades para disparar y aterrorizar.

Entre bastidores, alíate con los oligarcas financieros y tecnológicos a los que reprendías cuando estabas en la oposición. Envía a un magnate tecnológico y a sus secuaces a las oficinas gubernamentales para emular la Gleichschaltung, la política nazi de despedir a los empleados del sector público, e instala a lacayos para que extraigan los datos personales de los ciudadanos y los utilicen para su futura vigilancia y control. Indulta a tus aliados delincuentes, ataca las universidades, toma el control de los centros culturales y utiliza los tribunales para perseguir a quienes se opusieron a ti.

Y lo más importante, prepárate para el momento en que tu base se impaciente al ver que tus promesas de cuidar de ellos se esfuman en medio del enriquecimiento cacofónico de una clase dirigente a la que se suponía que debías controlar. Es entonces cuando debes recurrir a la versión geopolítica de la estrategia de «inundar la zona». Retirarte de las organizaciones multilaterales. Derogar tratados. Destruir lo que queda del derecho internacional. Llama a tus guerras de cambio de régimen por lo que son: conquistas imperiales. Disfruta con ostentosas muestras de poder desenfrenado. Por encima de todo, sigue escalando.

Y si todo explota, asegúrate de dejar un plan actualizado para la próxima generación de fascistas. Después de todo, mientras la riqueza de unos pocos dependa de la pobreza de muchos, el fascismo siempre será necesario.

---

Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.