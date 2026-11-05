Opinión

El fiasco arancelario de Donald Trump podría salvar el libre comercio

Por Anne O. Krueger

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En los casi dos años transcurridos desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha retomado lo que empezó durante su primer mandato: desmantelar el sistema de comercio multilateral abierto que tan buenos resultados ha dado al mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha impuesto aranceles generalizados a decenas de países, subiéndolos y bajándolos repetidamente y modificando las tasas aplicadas a productos y países concretos, al parecer de forma caprichosa. Como resultado, los aranceles estadounidenses se encuentran ahora en su nivel más alto desde los aranceles Smoot-Hawley de la Gran Depresión.








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