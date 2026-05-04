Opinión

El fin de la energía barata: por qué la seguridad ahora depende de la resiliencia y no solo del suministro

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Por Richard Haass y Carolyn Kissane

Es demasiado pronto para saber cuándo o cómo terminará la guerra con Irán, o cuáles serán sus consecuencias geopolíticas o económicas. Pero una cosa ya es segura: hay que replantearse qué se entiende por seguridad energética.








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