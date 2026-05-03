Opinión

El fin del ‘executive search’ tradicional: por qué un mal líder es un riesgo sistémico

Opinión | “Hoy, contratar mal a un líder no solo cuesta dinero. Cuesta estrategia, cuesta velocidad, cuesta credibilidad interna. Y en muchos casos, cuesta aún más recuperar el momentum del negocio.”

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Por Miguel López

Hoy, contratar mal a un líder no solo cuesta dinero. Cuesta estrategia, cuesta velocidad, cuesta credibilidad interna. Y en muchos casos, cuesta aún más recuperar el momentum del negocio.








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