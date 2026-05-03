El fin del ‘executive search’ tradicional: por qué un mal líder es un riesgo sistémico

Hoy, contratar mal a un líder no solo cuesta dinero. Cuesta estrategia, cuesta velocidad, cuesta credibilidad interna. Y en muchos casos, cuesta aún más recuperar el momentum del negocio.

En un entorno donde las organizaciones operan bajo presión constante, por la transformación digital, inteligencia artificial, cambios en los modelos de negocio y expectativas del talento, el error en una contratación ejecutiva deja de ser un tropiezo aislado y se convierte en un riesgo sistémico.

Opinión | “Hoy, contratar mal a un líder no solo cuesta dinero. Cuesta estrategia, cuesta velocidad, cuesta credibilidad interna. Y en muchos casos, cuesta aún más recuperar el momentum del negocio.” (Shutterstock)

Durante décadas, el “executive search” funcionó bajo una lógica relativamente estable: identificar candidatos con trayectorias sólidas, validar referencias y cerrar procesos con eficiencia. Ese modelo, aunque todavía vigente en ciertos contextos, está siendo superado por una realidad mucho más compleja. Hoy no basta con saber quién ha tenido éxito en el pasado; el verdadero desafío es entender quién podrá tener éxito en un entorno distinto, incierto y en constante evolución.

El mercado está migrando de procesos a inteligencia, de candidatos a mercados de talento, de intuición a datos, y de “llenar posiciones” a gestionar riesgo estratégico. Este cambio no es menor. Implica que la conversación en los comités ejecutivos ya no debería centrarse únicamente en perfiles, sino en el contexto: ¿cómo se ve el ecosistema competitivo?, ¿qué tipo de liderazgo está funcionando en organizaciones similares?, ¿qué variables culturales y estratégicas determinarán el éxito o el fracaso de esa contratación?

Firmas consultoras de primer nivel, como McKinsey & Company, han señalado que más del 70% de las transformaciones organizacionales fracasan y que una de las variables más críticas detrás de esos fracasos es la calidad del liderazgo que las ejecuta. Igualmente, se ha destacado que las empresas que integran analítica avanzada en la toma de decisiones sobre talento logran ventajas competitivas sostenibles, especialmente en los niveles ejecutivos, donde el impacto es exponencial.

Las organizaciones más sofisticadas han comenzado a tratar la contratación de líderes con el mismo rigor con el que evalúan inversiones financieras o decisiones estratégicas. Analizan escenarios, modelan riesgos y, sobre todo, entienden el mercado antes de tomar una decisión.

En este contexto, emerge con fuerza un enfoque basado en inteligencia de mercado, donde el valor no radica únicamente en acceder a candidatos, sino en interpretar el ecosistema completo del talento. Esto permite identificar no solo quién está disponible, sino también quién es realmente relevante, quién tiene capacidades transferibles y quién puede operar eficazmente en las condiciones específicas de la organización.

Y este nuevo enfoque es más que un simple cambio conceptual: estamos dejando atrás un modelo transaccional para pasar a uno analítico y estratégico. Y en ese nuevo modelo, la diferencia en un proceso de búsqueda de talento ejecutivo no radica en quién tiene más candidatos, sino en quién entiende mejor el contexto.

A partir de este análisis, emergen conclusiones que refuerzan la evolución del talento ejecutivo como una de las decisiones más críticas en la agenda empresarial. La primera es clara: una decisión desacertada en la selección de liderazgo ya no puede entenderse como un error aislado, sino como un riesgo estratégico con impacto directo en la ejecución, la velocidad y la credibilidad organizacional.

En segundo lugar, se consolida la idea de que el modelo tradicional de “executive search” resulta insuficiente ante la complejidad actual. No se puede dejar esta decisión estratégica a manos de reclutadores que no conozcan la naturaleza misma del negocio o que no toleren reconocer que, en la realidad del contexto y de la “personalidad” de la empresa, reside lo más importante. El verdadero diferenciador radica en la capacidad de proyectar el desempeño futuro del líder en contextos inciertos y en constante transformación, como el mundo actual.

Las organizaciones más sofisticadas ya no solo evalúan candidatos, sino que analizan el entorno competitivo, la cultura interna y las variables estratégicas que condicionarán el éxito de una contratación ejecutiva.

En paralelo, cobra mayor relevancia el uso de la analítica avanzada y de la inteligencia de mercado. Tal como han señalado firmas como Boston Consulting Group, la integración de datos en la toma de decisiones sobre talento permite a las empresas reducir la incertidumbre y construir ventajas competitivas sostenibles, especialmente en los niveles de liderazgo.

Finalmente, se reafirma un cambio de fondo: el talento ejecutivo deja de ser un proceso operativo para convertirse en una decisión de negocio de alto impacto. Resumiendo, y enfatizando, las organizaciones que logran diferenciarse no son aquellas que acceden a más candidatos, sino aquellas que comprenden mejor el mercado, interpretan con mayor precisión el contexto y toman decisiones con rigor estratégico.

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El autor es socio director de Recluta Talenthunter