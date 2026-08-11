El futuro del empleo con la IA no es el que la mayoría teme

Cada vez que converso con un gerente general, un director de recursos humanos o un ejecutivo que atraviesa una transición profesional surge la misma inquietud: ¿la inteligencia artificial reemplazará nuestros empleos?

La pregunta es válida, pero quizá está formulada de manera incorrecta.

La inteligencia artificial no está eliminando el trabajo humano en la medida en que muchas personas lo imaginan. Lo que realmente está haciendo es transformar la naturaleza del trabajo, redefinir las competencias que las empresas necesitan y modificar la manera en que se crea valor dentro de las organizaciones.

Desde la perspectiva de la gestión del talento, el desafío ya no consiste únicamente en contratar personas con experiencia. Consiste en identificar profesionales capaces de aprender con rapidez, adaptarse al cambio y colaborar eficazmente con tecnologías que evolucionan prácticamente todos los meses.

"La inteligencia artificial no está eliminando el trabajo humano en la medida en que muchas personas lo imaginan" (Shutterstock/Shutterstock)

La historia económica demuestra que cada revolución tecnológica ha generado incertidumbre. Ocurrió con la mecanización industrial, con la llegada de las computadoras personales y los teléfonos inteligentes y, posteriormente, con la de Internet. En todos los casos desaparecieron determinadas funciones, pero surgieron muchas otras que antes simplemente no existían. Entonces vemos que la inteligencia artificial parece seguir ese mismo camino.

El Future of Jobs Report 2025, publicado por el Foro Económico Mundial, proyecta que durante los próximos cinco años se crearán aproximadamente 170 millones de nuevos empleos en el mundo, mientras que cerca de 92 millones desaparecerán como consecuencia de la automatización y otros cambios estructurales. El resultado neto sigue siendo positivo: alrededor de 78 millones de nuevos puestos de trabajo. Más importante aún, el informe concluye que cerca del 39% de las competencias actuales requerirán una actualización significativa antes de que finalice la década.

Ese dato merece toda nuestra atención, pues la verdadera escasez no será de empleos, sino de personas preparadas para desempeñarlos.

En Costa Rica esta realidad ya comienza a observarse con claridad. El crecimiento sostenido de sectores como dispositivos médicos, servicios compartidos, tecnologías digitales, manufactura avanzada y centros de investigación ha incrementado la demanda de profesionales con perfiles cada vez más especializados. Muchas empresas no están retrasando sus proyectos por falta de inversión, sino porque encontrar el talento adecuado requiere más tiempo que hace apenas cinco años.

Las organizaciones ya no solicitan únicamente conocimientos técnicos. Empiezan a valorar con la misma intensidad capacidades como el pensamiento crítico, el liderazgo, la resolución de problemas complejos, la comunicación, el análisis de datos y el aprendizaje continuo. Paradójicamente, mientras la tecnología avanza, las habilidades más humanas adquieren mayor relevancia.

La inteligencia artificial puede redactar un informe, resumir cientos de documentos o analizar grandes volúmenes de información en cuestión de segundos. Sin embargo, continúa siendo el ser humano quien interpreta el contexto, toma decisiones estratégicas, construye relaciones de confianza, negocia, inspira equipos y comprende las implicaciones éticas de cada decisión.

Precisamente por eso, la gestión del talento atraviesa una profunda transformación. Hace algunos años una descripción de puesto podía permanecer prácticamente intacta durante cinco años. Hoy, muchas organizaciones revisan sus perfiles varias veces al año porque las responsabilidades evolucionan a medida que surgen nuevas herramientas digitales.

Tradicionalmente, los procesos de selección se centraban en validar la experiencia acumulada de un candidato. Actualmente, esa experiencia sigue siendo importante, pero ya no es suficiente. Las empresas buscan evidencia de aprendizaje permanente, curiosidad intelectual, capacidad para desaprender prácticas obsoletas y disposición para incorporar nuevas tecnologías en el trabajo cotidiano.

En otras palabras, la empleabilidad futura dependerá menos del conocimiento adquirido hace diez años y mucho más de la capacidad para seguir aprendiendo durante los próximos diez años.

Esta realidad también representa un reto para las universidades. Durante décadas los programas académicos se diseñaban pensando en profesiones relativamente estables. Hoy, la velocidad del cambio obliga a construir modelos educativos mucho más flexibles, en los que las competencias digitales, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automatización y el pensamiento interdisciplinario se integren desde los primeros años de formación.

Las empresas, por su parte, tampoco pueden esperar que todo ese talento llegue del sistema educativo ya completamente preparado. La inversión en capacitación dejó de ser un beneficio adicional para convertirse en una necesidad estratégica.

Según el informe AI Jobs Barometer 2025 de PwC, las industrias con mayor adopción de inteligencia artificial registran un crecimiento de productividad significativamente superior y una demanda creciente de profesionales capaces de trabajar junto a estas tecnologías. El estudio también evidencia que las habilidades requeridas por los empleadores están cambiando a una velocidad mucho mayor en los puestos expuestos a la inteligencia artificial que en los de menor nivel de automatización.

Este hallazgo tiene profundas implicaciones para la gestión del talento.

Las organizaciones que desarrollen programas sólidos de reskilling y upskilling no solo cubrirán sus vacantes con mayor rapidez: también reducirán la rotación, fortalecerán el compromiso de sus colaboradores y construirán una ventaja competitiva mucho más difícil de imitar que la de cualquier tecnología disponible en el mercado.

Los profesionales de atracción de talento que aprendan a utilizar la inteligencia artificial para analizar currículos, identificar patrones, automatizar tareas repetitivas y mejorar la experiencia del candidato tendrán más tiempo para aquello que realmente genera valor: comprender la cultura organizacional, evaluar el liderazgo, identificar el potencial y asesorar estratégicamente a sus clientes internos.

La inteligencia artificial no elimina la importancia del factor humano, sino que lo eleva. Obliga a las personas a dedicar menos tiempo a actividades operativas y más tiempo a pensar, crear, decidir y liderar. Esa diferencia será determinante durante la próxima década.

Las organizaciones que entiendan este cambio dejarán de preguntarse si la inteligencia artificial sustituirá empleos. Empezarán a preguntarse cómo desarrollar el talento que necesitan para convivir con ella.

Porque el futuro del empleo no será definido por la inteligencia artificial. Será definido por la capacidad de las personas y las empresas para aprender más rápido que el cambio.

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El autor es socio Director de Recluta Talenthunter