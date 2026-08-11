Opinión

El futuro del empleo con la IA no es el que la mayoría teme

Opinión: “La verdadera escasez no será de empleos, sino de personas preparadas para desempeñarlos”

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Por Miguel López A.

Cada vez que converso con un gerente general, un director de recursos humanos o un ejecutivo que atraviesa una transición profesional surge la misma inquietud: ¿la inteligencia artificial reemplazará nuestros empleos?








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