Uno de los recursos más valiosos que tiene la Administración Pública es la información, los datos. Por su naturaleza el sector público recolecta y administra un gran volumen de datos. No obstante, la automatización, uso responsable y análisis para la toma de decisiones no es lo común. Incluso, muchas veces desconocemos en qué usan todos los datos que reciben. Me atrevería a decir que muchos de los datos en poder de las diferentes Administraciones se desperdician o no se aprovecha el valor que pueden llegar a tener. Estas conductas deben de cambiar.