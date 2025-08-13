Opinión

El mapa invisible: Cómo el diseño organizacional da vida (o muerte) a su estrategia

Opinión | “El diseño organizacional es el mapa que transforma ideas en acción, el puente entre el ‘qué queremos’ y el ‘cómo lo hacemos’”

EscucharEscuchar
Por Sergio Quesada

Imagina una orquesta sin partitura. Los músicos tienen talento, los instrumentos están afinados, pero cada uno toca lo que quiere. El resultado: caos. Ahora, piensa en una organización sin diseño organizacional. Puede tener una visión brillante, un equipo capacitado y recursos a su disposición, pero sin una estructura clara, es solo ruido. El diseño organizacional es el mapa que transforma ideas en acción, el puente entre el “qué queremos” y el “cómo lo hacemos”. No es un concepto nuevo ni estático; ha evolucionado con el tiempo y, si no está alineado con una estrategia, es tan útil como un barco sin timón en medio de una tormenta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.