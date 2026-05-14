Opinión

El mundo después de la guerra con Irán

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Por Shlomo Ben-Ami

Las grandes guerras dan paso a nuevos órdenes internacionales. La Guerra de los Treinta Años trajo la Paz de Westfalia. Las Guerras Napoleónicas dieron origen al Concierto de Europa. La Segunda Guerra Mundial impulsó la creación del sistema de Bretton Woods, la descolonización y la integración europea. Incluso la Guerra Fría dio lugar a un orden mundial liberal, con Estados Unidos como su hegemón.








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