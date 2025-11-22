El orden mundial iliberal ya está aquí

Antes era común hablar de un “orden internacional liberal”. Aunque las disposiciones institucionales que lo acompañaban no siempre eran del todo liberales, internacionales u ordenadas, la etiqueta tenía su utilidad. Después de todo, el propósito de un ideal no es describir la realidad, sino guiar el comportamiento, y durante muchas décadas, la mayoría de los países aspiraban a formar parte del orden liberal y contribuir a su desarrollo (aunque algunos prefirieran aprovecharse o jugar con el sistema).

Esos días han quedado claramente atrás. Hemos entrado en una nueva era de desorden mundial. Obviamente, el ascenso constante de China y otras economías emergentes siempre iba a suponer un reto para los acuerdos creados por las potencias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Pero el factor decisivo en la desaparición del orden internacional liberal es que su principal arquitecto, Estados Unidos, lo ha abandonado. Los líderes estadounidenses ya no se hacen eco del compromiso de John F. Kennedy de “pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, hacer frente a cualquier dificultad, apoyar a cualquier amigo, oponerse a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad”.

Es cierto que Estados Unidos no siempre fue coherente a la hora de defender el derecho internacional o apoyar a las Naciones Unidas y sus redes multilaterales de cooperación. Pero hay pocas dudas de que, sin el apoyo estadounidense, todo este edificio se habría desmoronado, como parece estar ocurriendo ahora. Bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos se ha vuelto explícito en denunciar el viejo orden liberal, con el secretario de Estado Marco Rubio argumentando que “no solo está obsoleto; ahora es un arma que se utiliza contra nosotros.”

Por definición, un orden internacional conlleva unas reglas comunes. Pero la administración Trump es abiertamente hostil a cualquier restricción de este tipo. Está persiguiendo explícitamente una política de poner sus propios intereses autodefinidos por encima de todo lo demás, y ha demostrado estar dispuesto -e incluso ansioso- de brutalizar a amigos y aliados en el proceso.

Los aranceles punitivos de Trump son solo una parte de la historia. Ha tirado por la borda todo el reglamento, incluso imponiendo aranceles a la importación por razones que no tienen nada que ver con el comercio. Aunque aún es pronto, no cabe duda de que la economía mundial pagará un alto precio por el reino de destrucción de Trump, siendo quizá la economía estadounidense la que más sufra a largo plazo.

El propio concepto de derecho internacional ha sido prácticamente eliminado de la política exterior y económica estadounidense. La antigua visión de la geopolítica como una competición entre regímenes democráticos y autoritarios parece ahora totalmente irrelevante. Trump y las personas nombradas por él hablan de los derechos humanos solo de forma selectiva, como cuando afirman falsamente que se está cometiendo un genocidio contra los granjeros blancos en Sudáfrica (mientras tanto, los palestinos de Gaza y Cisjordania apenas merecen mención).

En Estados Unidos se ha producido una comprensible reacción contra las “guerras eternas” de Afganistán e Irak, así como un tardío reconocimiento de que los países extranjeros no pueden ser simplemente reordenados por el dictado de Estados Unidos. El momento “unipolar” de poder sin rival de Estados Unidos -entre la caída del Muro de Berlín y la emergencia de China como superpotencia tecnológica- se prestó sin duda a la arrogancia estadounidense.

Pero ahora el péndulo ha oscilado totalmente en la otra dirección. Desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá, Estados Unidos se ha convertido en un motor del desorden internacional, uniéndose a países como Rusia, con su delirante guerra de agresión contra Ucrania y su creciente guerra en la sombra contra la Unión Europea. Mientras tanto, vastas regiones, desde el Cuerno de África hasta Sudán, pasando por el Sahel, se hunden en el conflicto y el caos, y a nadie parece importarle. De hecho, Estados Unidos está ocupado con su propia pequeña “guerra de elección” contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

A pesar de su poderío industrial y de sus recursos navales en expansión, es poco probable que China llene el vacío dejado por Estados Unidos. Hasta ahora, los chinos han actuado con cautela, resistiéndose firmemente a lo que consideran una intimidación estadounidense, pero absteniéndose de intervenir en diversos conflictos en todo el mundo. China quiere explícitamente un nuevo orden mundial, no una continuación del orden liberal liderado por Estados Unidos que prevaleció durante ocho décadas después de la Segunda Guerra Mundial.

Pero no hay un nuevo orden en el horizonte. Hemos entrado en un periodo de desorden mundial, con regímenes antiliberales que ganan terreno y las viejas estructuras internacionales que se desmoronan. Estas tendencias ya serían peligrosas por sí solas; lo son aún más ante el cambio climático, los riesgos de pandemia y tecnologías potencialmente disruptivas como la IA.

La cooperación necesaria para gestionar estas amenazas no está a la vista. Si hay alguna esperanza en esta era de desorden mundial, residirá en coaliciones plurilaterales centradas en cuestiones específicas: normas comerciales, salud mundial y transición energética, entre otras. Los países que reconozcan los peligros a los que nos enfrentamos tendrán que encontrar nuevas formas de unirse por su cuenta.

---

El autor fue Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia.