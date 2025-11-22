Opinión

El orden mundial iliberal ya está aquí

Por Carl Bildt

Antes era común hablar de un “orden internacional liberal”. Aunque las disposiciones institucionales que lo acompañaban no siempre eran del todo liberales, internacionales u ordenadas, la etiqueta tenía su utilidad. Después de todo, el propósito de un ideal no es describir la realidad, sino guiar el comportamiento, y durante muchas décadas, la mayoría de los países aspiraban a formar parte del orden liberal y contribuir a su desarrollo (aunque algunos prefirieran aprovecharse o jugar con el sistema).








