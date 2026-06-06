Opinión

El organigrama invisible: por qué los líderes necesitan entender el poder

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Por Sergio Meller

Llevaba 12 años en la compañía. Había liderado la expansión a tres nuevos mercados, construido un equipo que era referencia en toda la región y entregado los resultados que nadie cuestionaba. Cuando se abrió la posición en el comité ejecutivo, todos en la organización asumían que el puesto era suyo. No lo fue. La decisión cayó sobre alguien con menos trayectoria, métricas más modestas y apenas cuatro años en la empresa. Cuando buscó una explicación, la respuesta que recibió fue breve y demoledora: “No estabas en las conversaciones que importaban”. Nunca supo que esas conversaciones existían. Nunca supo dónde ocurrían, entre quiénes, ni qué se negociaba en ellas. Había dedicado doce años a hacer bien su trabajo. Nadie le había dicho que eso solo no alcanzaba.








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