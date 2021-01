Sin embargo, más allá de la simple conectividad, los países de la región están muy lejos de aprovechar todos los beneficios potenciales del mayor acceso, porque este, per se, no se traduce en forma automática, en usos suficientemente generalizados y productivos por parte de las empresas, los gobiernos, los hogares, las escuelas y las personas y, por lo tanto, no se refleja de manera clara en un mejoramiento de la productividad ni en otras variables de desempeño económico y social.