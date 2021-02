Del mismo, los gobiernos prestan más atención a problemas de coordinación de tipo huevo o gallina. Estas son situaciones donde una actividad que podría ser exitosa no se materializa ante la ausencia de un insumo o un componente básico de su cadena de valor. En el país tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, nuevas actividades de exportación no se desarrollan porque no se tienen las certificaciones sanitarias o ambientales que demandan los mercados de destino. La razón es que no se tienen registrados los agroquímicos nuevos que son aceptados en dichos mercados. De forma similar, la escasez de mano de obra, la infraestructura de mala calidad, inexistencia de rutas navieras a mercados importantes, o la ausencia de legislación, entre otras, son situaciones que impiden el aumento de productividad a través de la adopción de nuevas formas de producir.