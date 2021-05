Do rocks have rights? -se pregunta el ecologista Roderick Nash en 1977-. Justa pero acaso extemporánea inquietud: ¡ya ni siquiera los humanos tenemos derechos! Vivimos en estado de intemperie metafísica. ¿El homo sapiens, el homo habilis, el homo faber, el homo economicus, el homo aestheticus? ¡Antes que todos esos estaba el homo religiosus! No podemos vivir sin lo sacro. Somos adoradores naturales. Necesitamos prosternarnos ante algo que, por principio, percibimos trascendental, trans-histórico, universal y superior a nosotros. No es miedo, no es superstición, no es ignorancia. Habiendo sido erradicados los tres, seguiríamos experimentando la necesidad de adorar. Acaso no tenga importancia cuál sea el objeto de nuestro culto. La intuición, la presciencia, la sospecha de lo sagrado es nuestro rasgo definitorio como especie. ¿La facultad de razonar? Menos significativo. Como dice Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida: “quizás el cangrejo resuelve ecuaciones de segundo grado por dentro”. Lo que, con seguridad, ningún animal ha jamás hecho, es experimentar el sobrecogimiento místico. Desacralizar el universo, desacralizar la realidad, desacralizar la naturaleza, desacralizarse a sí mismo… la superchería cientificista le ha hecho más daño al género humano que todas las pestes juntas de que la historia guarda memoria.