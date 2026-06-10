Opinión

El poder de mercado en las sombras de las Grandes Tecnológicas

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Por Helena Malikova y Brianna Rock

Europa tiene un punto ciego en su estrategia para regular las fusiones y adquisiciones. Las Grandes Tecnológicas están acumulando lo que denominamos “poder de mercado en las sombras” mediante estrategias potencialmente anticompetitivas que eluden las normas vigentes en materia de supervisión, investigación e intervención.








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