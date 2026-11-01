Opinión

El precio de llevar a un periodista a juicio

Por Marlon Mora

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En los próximos días volveré a enfrentar un juicio penal por tercera vez en una misma causa, a raíz de una demanda relacionada con un programa de sátira política elaborado por estudiantes universitarios hace casi diez años.








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