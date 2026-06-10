Opinión

El precio no puede acallar la pluralidad: la Sala IV y el futuro de la radio y la televisión

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Por Juan Manuel Campos Ávila

La Sala Constitucional anuló los tres procedimientos de licitación con que el Poder Ejecutivo, por medio de la Sutel, pretendía concesionar las frecuencias de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión de acceso libre. El mensaje es nítido: el espectro es un bien de dominio público y su asignación no puede reducirse a quién paga más. Fijar la oferta económica más alta como criterio único, sin garantizar el pluralismo, lesiona la libertad de expresión que protegen la Constitución y la Convención Americana.








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