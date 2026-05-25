Opinión

El reto de la industria médica en Costa Rica: de la manufactura extranjera al ecosistema local

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Por El Financiero

Costa Rica se convirtió en el primer exportador per cápita de dispositivos médicos de América Latina. Esa distinción, celebrada con razón en foros empresariales y comunicados gubernamentales, esconde una pregunta incómoda que pocos se atreven a hacer en voz alta: ¿cuánto de esa industria es realmente nuestra?








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dispositivos médicos

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