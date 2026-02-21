Opinión

El reto del turismo no es atraer más visitantes, sino aumentar su rentabilidad económica y social

Por David Gutiérrez

Durante 2024 y 2025 el turismo global ha experimentado un cambio profundo. La conversación ya no gira en torno a cuántos turistas llegan, sino a qué tipo de turistas llegan, cuánto valor generan y qué impacto dejan en los destinos. Las tendencias internacionales apuntan con claridad a que, hacia 2026, el turismo estará dominado por experiencias más personales, más conscientes y más exigentes en términos de calidad.








turismoCosta Rica

