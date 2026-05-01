Opinión

El riesgo que no aparece en sus estados financieros

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Por Giulio Sansonetti Hautala

No toda contingencia empresarial aparece registrada como pasivo. Algunas se acumulan silenciosamente en contratos antiguos, correos dispersos, prácticas comerciales toleradas y relaciones que nadie ha vuelto a revisar.








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