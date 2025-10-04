Opinión

El rostro cambiante de la inversión extranjera directa

Por Jayati Ghosh

Aunque las políticas comerciales proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dominan los titulares de las noticias, están lejos de ser las únicas fuerzas que dan forma a la producción mundial. Los nuevos patrones de inversión han estado remodelando el panorama económico mundial desde mucho antes de los aranceles de Trump.








