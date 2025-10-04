El rostro cambiante de la inversión extranjera directa

Aunque las políticas comerciales proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dominan los titulares de las noticias, están lejos de ser las únicas fuerzas que dan forma a la producción mundial. Los nuevos patrones de inversión han estado remodelando el panorama económico mundial desde mucho antes de los aranceles de Trump.

En ninguna parte es esto más evidente que en los flujos de inversión extranjera directa. Según el último Informe sobre las Inversiones en el Mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las entradas de IED en Europa, América del Sur y gran parte de Asia disminuyeron en 2024. Por el contrario, los flujos de IED hacia África aumentaron un 75%, hasta 97.000 millones de dólares, mientras que los destinados al Sudeste Asiático aumentaron un 10%, hasta 225.000 millones de dólares.

Detrás de estas tendencias se esconde una reestructuración más amplia de las cadenas de suministro multinacionales, que se están desplazando constantemente hacia el Sudeste Asiático, Europa del Este y América Central. En consecuencia, las pautas de la IED también están cambiando: mientras que Estados Unidos, Japón y China siguen siendo los principales inversores en el exterior, Oriente Medio se ha convertido en una importante fuente de IED.

Rebosantes de ingresos procedentes del petróleo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos- invirtieron aproximadamente 113.000 millones de dólares en África en 2022 y 2023, ampliando drásticamente su huella económica en el continente. La mayor parte de este capital se ha destinado a proyectos de logística e infraestructuras como puertos, aeropuertos y redes de transporte, así como a petróleo y gas.

Sin embargo, el centro de gravedad se está desplazando rápidamente hacia China, especialmente en lo que respecta a la inversión ecológica. Un nuevo informe del Laboratorio de Política Industrial Net Zero pone de relieve el alcance de la IED china en el exterior, mostrando cómo el empuje de China hacia las energías limpias está impulsando su influencia económica.

A partir de una base de datos de 461 proyectos de fabricación de tecnología verde respaldados por China y anunciados entre 2011 y mediados de 2025, el informe concluye que las empresas chinas han invertido más de 220.000 millones de dólares en 387 proyectos en 54 países desde 2022. Entre ellos se incluyen instalaciones de energía solar y eólica, plantas de baterías a gran escala, vehículos de nueva energía, infraestructura de carga e incluso empresas emergentes de hidrógeno verde en fase inicial.

Según el informe, las inversiones chinas están impulsadas en gran medida por la búsqueda de las empresas de acceso al mercado y suministros fiables de materias primas. Aunque los países de la ASEAN siguen siendo el principal destino de estos proyectos, la cuota de Oriente Medio y el Norte de África aumentó considerablemente hasta superar el 20% en 2024; América Latina y Asia Central también atrajeron una parte significativa de la IED china.

Es importante señalar que esta oleada de IED china no está liderada por empresas estatales, sino por empresas privadas que no han dependido ni de grandes préstamos de bancos estatales ni de subvenciones de los gobiernos anfitriones. Como observó uno de los autores del estudio, “es posible que los propios funcionarios del gobierno chino no sean conscientes de toda la gama y el total agregado de estas inversiones ecológicas del sector privado en el extranjero”.

En conjunto, estos acontecimientos señalan una nueva fase en la expansión económica mundial de China. A diferencia de la Iniciativa Belt and Road del presidente Xi Jinping, dirigida por el Estado, las inversiones orientadas a la obtención de beneficios reflejan tanto las presiones del lado de la oferta -como el exceso de capacidad industrial en China- como la dinámica del lado de la demanda, ya que los países receptores vinculan cada vez más el acceso al mercado al procesamiento de valor añadido en lugar de a la extracción de recursos naturales.

Dado que el impacto total de estos proyectos no se conocerá hasta dentro de unos años, a muchos observadores, sobre todo en las economías avanzadas, podría pillarles desprevenidos. Mientras que las exportaciones chinas y las inversiones extractivas se han visto a menudo como amenazas para la industrialización de los países receptores, la actual oleada de IED en el sector manufacturero tiene el potencial de reforzar la producción nacional, crear empleo y promover objetivos de desarrollo más amplios. Incluso unas transferencias limitadas de tecnología podrían resultar transformadoras, acelerando la transición hacia energías limpias y remodelando el comercio mundial.

Sin duda, China no se dedica a la filantropía. La IED -procedente de Occidente, China o el Golfo- está impulsada por los beneficios y, en ocasiones, por la búsqueda de rentas. Puede reportar importantes beneficios, pero también conlleva riesgos: degradación medioambiental, desplazamientos, explotación laboral, pérdidas de divisas por repatriación de beneficios y costosas tasas técnicas o cánones. Y cuando los vínculos y efectos indirectos esperados no se materializan, los beneficios siguen estando muy localizados.

Como siempre, mucho depende de las políticas adoptadas por los países de acogida. Resulta alentador que algunas economías en desarrollo orientadas a la exportación parezcan haber aprendido de Indonesia, donde el gobierno obligó a las empresas chinas a generar más producción nacional de valor añadido (sobre todo en el procesamiento del níquel) como condición para invertir. Inspirados por ello, varios gobiernos están tratando de imponer requisitos similares a los inversores extranjeros, haciendo mayor hincapié en la producción local y la transferencia de conocimientos. Por ejemplo, en Brasil, la empresa de electrónica de consumo Lenovo ha creado un departamento conjunto de investigación y desarrollo para mejorar sus capacidades locales de fabricación inteligente digital.

Dicho esto, ni siquiera el relativo éxito de Indonesia se ha traducido en salarios reales más altos y mejores condiciones laborales. No basta con dar la bienvenida a la IED; los países receptores también necesitan una regulación nacional más estricta, intervención pública y cooperación regional para garantizar que los beneficios se reparten ampliamente.

Una demanda similar constituyó el núcleo de la Conferencia de Bandung de 1955, celebrada en Indonesia, en la que se pidió un orden económico mundial más justo y una mayor cooperación entre los países asiáticos y africanos. Cabe destacar que la resolución sigue citándose en los sitios web del gobierno chino.

Pero cumplir el llamamiento de la Conferencia de Bandung a un orden económico internacional más justo requiere algo más que inversiones con ánimo de lucro. Requiere gobiernos dispuestos a trabajar juntos para desarrollar mercados que sirvan a las sociedades, no sólo a los accionistas.

La autora es profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, miembro de la Comisión de Economía Transformacional del Club de Roma y Copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas.