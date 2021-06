¿Qué está haciendo Costa Rica en cuanto a la regulación de activos digitales y criptomonedas? Por el momento no existen regulaciones específicas y claras sobre activos digitales. Según el criterio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) el bitcóin y otras criptomonedas no deberían de ser consideradas como moneda de curso legal o divisa extranjera bajo el régimen cambiario ya que no son emitidas por un banco central. Se indica que toda persona que adquiera activos digitales, como forma de ahorro o quienes los utilicen y reciban como medio de pago, lo deberán hacer bajo su propia cuenta y riesgo, es una operación no contemplada por las regulaciones bancarias ni por los mecanismos de pago autorizados por el BCCR. La Ley Orgánica establece al BCCR como único emisor de los billetes y monedas en circulación y establece el poder liberatorio ilimitado del colón para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias, tanto públicas como privadas.