El suicidio civilizatorio de Estados Unidos

A principios de diciembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ofreció una descripción sucinta de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de la administración Trump, calificándola de «en gran medida coherente con nuestra visión». Tiene razón. La NSS no ofrece ni una pizca de crítica hacia Rusia, ni por sus políticas internas cada vez más autoritarias, ni por su flagrante agresión militar contra Ucrania. En cambio, señala a Europa —amiga y aliada democrática de Estados Unidos desde hace mucho tiempo— para someterla a un abuso especial.

Es cierto que, cuando la primera Administración Trump publicó su NSS en 2017, se habló mucho de que la soberanía nacional prevalecía sobre todo lo demás. Pero ese documento seguía reconociendo el valor de los aliados de Estados Unidos, afirmando que «Estados Unidos y Europa trabajarán juntos para contrarrestar la subversión y la agresión rusas». Además, este esfuerzo encajaba en una estrategia más amplia de «competencia entre grandes potencias», en la que China ocupaba un lugar destacado.

Desde entonces, Rusia ha lanzado su invasión a gran escala de Ucrania y China ha cobrado aún más importancia. Pero la segunda administración Trump se está doblegando ante Rusia, criticando a los europeos y describiendo la amenaza de China solo en términos económicos. Al parecer, la competencia entre grandes potencias ha dado paso a la camaradería entre grandes potencias. Estados Unidos afirma ahora que está más interesado en la «estabilidad», que supuestamente se puede lograr colaborando con el presidente ruso Vladimir Putin y a través de un «G2» con el presidente chino Xi Jinping. El mensaje implícito es que las grandes potencias piensan igual. Cada una quiere su propia esfera de influencia y valora el poder por encima de los principios.

Como han señalado muchos comentaristas, la NSS representa un cambio radical con respecto a las políticas y doctrinas estadounidenses del pasado. Prevé un giro hacia el hemisferio occidental y señala que los beneficios prevalecerán sobre los principios en casi todas las cuestiones. Oriente Medio, por ejemplo, se considera principalmente un destino de inversión. La política es complicada, pero los acuerdos comerciales son fáciles.

Aun así, la vociferante denuncia de Europa destaca, sobre todo por las deficiencias del argumento subyacente. La NSS afirma que «en unas pocas décadas como máximo, algunos miembros de la OTAN pasarán a tener una mayoría no europea» y que Europa, condenada a la «desaparición de su civilización» (un lenguaje que muchos consideran obra del vicepresidente JD Vance), no puede ser un aliado fiable. Pero esto es simplemente falso. No hay ningún país europeo en el que los «no europeos» vayan a constituir una mayoría en un futuro previsible. Eso incluye al país con mayor proporción de musulmanes: Rusia.

Esta retórica tan vil proviene directamente de los extremistas europeos. Es simplemente sorprendente que vaya a constituir la base de cómo Estados Unidos tratará a sus aliados más fuertes y cercanos. La administración Trump está ahora dispuesta a interferir en las políticas internas y la política de los países europeos para promover las fuerzas «patrióticas», es decir, aquellas que difunden la misma basura racista. Ni siquiera Rusia ha sido tan descaradamente abierta sobre su intención de interferir en los procesos democráticos europeos.

Queda por ver qué resultará de esto. Alinearse con Trump no es precisamente una estrategia electoral ganadora, por lo que los esfuerzos de Estados Unidos por entrometerse en Europa pueden resultar tan infructuosos como lo han sido los de Rusia. Sin embargo, podrían ser mucho más perjudiciales, teniendo en cuenta lo mucho que se ha deteriorado la relación transatlántica.

Sin duda, los europeos tenemos nuestros propios problemas. Necesitamos urgentemente reactivar nuestro espíritu emprendedor, competitivo y comercial a nivel mundial, reforzar nuestras defensas y ampliar nuestro exitoso proyecto de integración en todo el continente. La gestión de la migración es sin duda un reto, al igual que lo es para Estados Unidos.

Sin embargo, en general, somos sociedades extraordinariamente exitosas y no debemos perder eso de vista. Los intentos de asesinato y la violencia política son extremadamente raros aquí. No tenemos multitudes politizadas asaltando nuestros parlamentos. Nuestras democracias siguen siendo abiertas y vibrantes, y la mayoría de ellas encabezan las clasificaciones mundiales de libertad de prensa. La proporción de nuestra población en prisión es una quinta parte de la de Estados Unidos, y nuestras tasas de homicidios son una pequeña fracción de las de Estados Unidos. No tenemos un déficit comercial masivo con el resto del mundo. Nuestros sistemas sanitarios ofrecen mejores resultados y una mayor esperanza de vida que en cualquier otro lugar y, en general, los Estados miembros de la UE tienen poblaciones con un mayor nivel educativo.

Desde luego, no corremos el riesgo de «extinguirnos», como afirma absurdamente la NSS. Pocos lugares en la Tierra ofrecen una mejor calidad de vida a una mayor parte de la población que Europa. En lugar de intentar apaciguar a la América de Trump, debemos mantenernos firmes, reafirmar nuestros propios valores y mantener la esperanza de que la confusión ideológica al otro lado del Atlántico pase pronto. De lo contrario, no seremos nosotros quienes cometamos un suicidio civilizatorio.

El autor es exprimer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Suecia.

