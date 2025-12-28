Opinión

El suicidio civilizatorio de Estados Unidos

Por Carl Bildt

A principios de diciembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ofreció una descripción sucinta de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de la administración Trump, calificándola de «en gran medida coherente con nuestra visión». Tiene razón. La NSS no ofrece ni una pizca de crítica hacia Rusia, ni por sus políticas internas cada vez más autoritarias, ni por su flagrante agresión militar contra Ucrania. En cambio, señala a Europa —amiga y aliada democrática de Estados Unidos desde hace mucho tiempo— para someterla a un abuso especial.








