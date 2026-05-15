Opinión

El suicidio de la superpotencia estadounidense

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Por Timothy Snyder

Estados Unidos está gastando miles de millones de dólares para perder una guerra en Irán que enriquece a sus oligarcas, empobrece a sus ciudadanos, sabotea sus alianzas y fortalece a sus enemigos. La guerra pone de manifiesto un principio rector de la política exterior del presidente Donald Trump: el suicidio de una superpotencia. Los imperios surgen y caen, pero que yo sepa, jamás un Estado destruyó su poder de modo intencional y sistemático (y menos aún con tanta rapidez).








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