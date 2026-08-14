Opinión

El talento ya no se controla, se gestiona y se gana todos los días

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Por Luis Álvarez Soto

Por años hablamos del empleo como un problema de cantidad: más puestos, más oportunidades, más crecimiento. Hoy, esa conversación es limitada. El verdadero desafío del mercado laboral costarricense ya no solo es cuántos empleos hay, sino si las empresas son capaces de atraer y sostener el talento que necesitan.








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