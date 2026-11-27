Buena parte de nuestras relaciones jurídicas, comerciales y personales descansa sobre un principio fundamental: la confianza en que la palabra será respetada. En el mundo de los negocios, miles de transacciones se concretan diariamente bajo esa premisa. De poco servirían los contratos si no existiera la expectativa legítima de su cumplimiento.

Costa Rica vive un momento histórico. Por primera vez, cuatro mujeres lideran los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. El pasado 20 de noviembre, sus presidentas suscribieron una declaración conjunta que recoge seis compromisos:

a) reforzar la prevención y la sanción de la violencia política, sobre todo contra las mujeres, incluidos los femicidios;

b) dar una respuesta del Estado contra el crimen que sea oportuna, eficaz y basada en evidencia (abarca prevención, investigación, juzgamiento, ejecución de penas y atención a víctimas);

c) fijar metas de coordinación que cada institución cumplirá dentro de sus competencias, e informar a la ciudadanía sobre los avances;

d) proteger más a quienes reciben amenazas por denunciar delitos, informar sobre delitos o ejercer cargos públicos, lo que incluye respetar la crítica y la protesta pacífica;

e) volver a reunirse con regularidad (la próxima es en febrero de 2027); y

f) respetar las reglas del proceso electoral municipal que se avecina.

Ambos acontecimientos merecen celebrarse. El primero, por lo que representa para las generaciones de mujeres que han trabajado por abrir espacios de participación y liderazgo. El segundo, porque reconoce que los grandes desafíos nacionales requieren capacidad de diálogo y cooperación institucional.

Ahora bien, la firma de un compromiso no constituye, por sí misma, un resultado. Es el punto de partida de una responsabilidad asumida. En la gestión pública, la coherencia entre lo que se acuerda y lo que se hace tiene implicaciones particularmente relevantes: incide sobre la seguridad jurídica, la certidumbre económica y la credibilidad de las instituciones. Por ello, es fundamental que los compromisos de la declaración se cumplan.

A quienes integramos la sociedad civil también nos recae una responsabilidad: pedir cuentas, reconocer los avances y colaborar, desde nuestros respectivos ámbitos, para facilitar el cumplimiento de esos compromisos. La vigilancia ciudadana y la cooperación no son excluyentes; por el contrario, se complementan.

(Jose Cordero/José Cordero)

Que sean mujeres quienes protagonizan este momento histórico añade una dimensión especial, pues inspira a las generaciones venideras; pero no disminuye un ápice la exigencia de resultados. El verdadero valor de la palabra no reside en la solemnidad con la que se pronuncia ni en el documento en el que se plasma, sino en la determinación con la que se honra y se ejecutan los acuerdos.

Esperamos con ilusión la próxima reunión, dentro de tres meses.

15/05/2024, San José, Tibás, retratos de los collumnistas de El Financiero. En la fotografía Dyalá Jiménez. (Jose Cordero)

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Dyalá Jiménez es abogada y se especializa en resolución de disputas internacionales. Es miembro de las más prestigiosas instituciones de arbitraje del mundo, como el Ciadi del Banco Mundial, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial y el Consejo Internacional de Arbitraje para el Deporte. Es exministra de Comercio Exterior y conforma la Junta Directiva de Cinde.