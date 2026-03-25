Opinión

El verdadero reto de la competitividad sigue siendo ejecutar

EscucharEscuchar
Por Rodney Salazar

Hablar de competitividad en Costa Rica ya no puede reducirse a una consigna. Hoy es una discusión sobre el tipo de país que queremos ser en una década marcada por relocalización productiva, aceleración tecnológica, tensiones geopolíticas, presión sobre los costos y disputa global por talento e inversión. Costa Rica llega a este momento con activos importantes: en 2025 la economía creció 4,6% y, aunque para 2026 se proyecta una moderación a 3,8%, el país sigue mostrando una base macroeconómica relativamente sólida frente a buena parte de la región.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
competitividad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.