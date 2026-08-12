Opinión

Emiratos: la oportunidad que Centroamérica no debe dejar pasar

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Por David Gutiérrez Swanson

Las empresas familiares suelen pensar en generaciones. Sin embargo, sus estructuras patrimoniales, sus fuentes de capital y sus estrategias de expansión no siempre evolucionan con la misma perspectiva de largo plazo.








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Emiratos Árabes Unidos

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