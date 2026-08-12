Emiratos: la oportunidad que Centroamérica no debe dejar pasar

Las empresas familiares suelen pensar en generaciones. Sin embargo, sus estructuras patrimoniales, sus fuentes de capital y sus estrategias de expansión no siempre evolucionan con la misma perspectiva de largo plazo.

Hoy resulta indispensable incorporar a los Emiratos Árabes Unidos como un nuevo eje de inversión, financiamiento, estructuración patrimonial y crecimiento internacional. Se trata de establecer una plataforma real desde la cual una empresa familiar pueda relacionarse con bancos internacionales, fondos soberanos, administradores de activos, inversionistas institucionales, fondos de capital privado y potenciales socios estratégicos.

Un acuerdo que debemos convertir en negocios

El Acuerdo Integral de Asociación Económica sobre Comercio e Inversión —conocido como CEPA— entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos entró en vigor el 1.º de abril de 2025. Fue el primer acuerdo comercial suscrito por Costa Rica con una economía de Medio Oriente y el primero de los Emiratos con un país latinoamericano.

Sus ventajas son concretas: una eliminación inmediata o gradual del 98% de los aranceles; reglas más claras e incentivos para la prestación transfronteriza de servicios, con compromisos en sectores como servicios profesionales, logística, transporte marítimo y servicios financieros. Además, incorpora mecanismos de facilitación del comercio y cooperación aduanera que buscan reducir costos, simplificar procedimientos y acelerar el despacho de mercancías mediante documentación y procesos electrónicos. Finalmente, incluye un capítulo de comercio digital que reconoce la importancia de la ciberseguridad y crea un marco de cooperación para el desarrollo de la economía digital.

El CEPA no opera aisladamente. Costa Rica y Emiratos cuentan también con un convenio para evitar la doble imposición, vigente desde 2021, y con un acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones en vigor desde octubre de 2020. En conjunto, estos instrumentos ofrecen una arquitectura jurídica y fiscal poco común: acceso comercial preferencial, reglas tributarias bilaterales y protección internacional de las inversiones.

Mucho más que petróleo

Dubái es uno de los principales centros financieros del mundo.

El Dubái International Financial Centre (DIFC), el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), incluyendo su DMCC Coffee Centre, y el DMCC Wealth Hub, entre muchos otros, son domicilio de miles de firmas de gestión patrimonial y de activos y de entidades vinculadas con familias empresarias y patrimonios familiares. En la misma línea el Abu Dhabi Global Market (ADGM), con vehículos como fundaciones, fideicomisos, sociedades holding, vehículos de propósito especial y licencias para oficinas familiares, además de los servicios innovadores de RAK International Corporate Centre (RAK ICC).

Estos centros operan con marcos jurídicos basados en el common law inglés, con ley aplicable inglesa, tribunales especializados, reguladores financieros independientes y una comunidad internacional de bancos, abogados, gestores de patrimonio, aseguradoras y asesores de inversión.

Emiratos Árabes alberga también algunos de los mayores fondos soberanos del planeta y una creciente concentración de capital privado e institucional. Para las empresas centroamericanas, estar presentes en ese ecosistema puede significar acceso a inversionistas, financiamiento de adquisiciones, capital para infraestructura, alianzas tecnológicas y socios capaces de acompañar una expansión internacional.

Activos digitales, tokenización y nuevas formas de capital

Los Emiratos tampoco están esperando que otros países definan el futuro financiero.

Han desarrollado marcos regulatorios específicos para activos digitales, criptomonedas institucionales, valores digitales, fondos tokenizados, monedas referenciadas a monedas fiduciarias y otras aplicaciones de tecnología de registros distribuidos. Son líderes en legislación de activos virtuales, valores digitales, derivados, fondos de activos digitales y fiat-referenced tokens.

Para una familia empresaria centroamericana, esto puede abrir alternativas futuras para estructurar fondos, fraccionar activos, atraer inversionistas internacionales, financiar proyectos inmobiliarios o de infraestructura y desarrollar soluciones de trazabilidad y liquidación.

Una plataforma patrimonial

Los Emiratos mantienen un entorno tributario muy favorable. No existe impuesto general sobre la renta personal y el régimen de impuesto corporativo contempla una tasa del 0% sobre ingresos calificados de determinadas personas establecidas en zonas francas y una tasa del 9% sobre los ingresos que no califican, sujeto al cumplimiento de condiciones específicas. La legislación permite también, bajo determinados requisitos, que ciertas fundaciones familiares reciban tratamiento fiscal transparente. El CEPA incluye condiciones muy ventajosas.

La verdadera oportunidad es establecer una oficina familiar o plataforma de inversión profesional, con gobierno corporativo, políticas de inversión, planificación sucesoria, protocolos familiares y acceso organizado a oportunidades internacionales.

Costa Rica como puente regional

Costa Rica puede desempeñar un papel central en este proceso.

Por su acceso preferencial bajo el CEPA, puede convertirse en el punto de articulación de proyectos centroamericanos dirigidos hacia Emiratos y, a la vez, en la plataforma desde la cual inversionistas emiratíes ingresen a Centroamérica.

Esta oportunidad se apoya, además, en unos activos institucionales excepcionales: la Embajada de Costa Rica en los Emiratos Árabes Unidos. Bajo el liderazgo del embajador Francisco Chacón, quien ejerce como decano del cuerpo diplomático acreditado en el país, la misión ha acumulado un conocimiento profundo de la cultura, las instituciones y los principales actores políticos y económicos de Emiratos.

Por su parte, el Costa Rica Business Council, establecido en 2024 como una organización empresarial asociada a la poderosa Dubái Chambers (la entidad oficial del Gobierno de Dubái que agrupa a las cámaras empresariales del Emirato) funciona como una fuente de acceso a información y apoyo estratégico de gran valor para las firmas costarricenses y centroamericanas que hayan decidido establecerse en Emiratos. El Council tiene además alianzas estratégicas con Abu Dhabi Chambers y con el Emirato de Ras Al Khaimah, además de relación con fondos soberanos.

Esa experiencia, continuidad y extensa red de relaciones representan un capital estratégico para Costa Rica y, por extensión, para las empresas centroamericanas que deseen acercarse a esta región. En un mercado en el que la confianza, el conocimiento cultural y las relaciones personales resultan determinantes, contar con una embajada activa, experimentada y bien posicionada constituye una ventaja que debemos reconocer y aprovechar.

El marco jurídico ya existe. El capital está presente. Los centros financieros están abiertos. La conectividad coloca a los Emiratos entre Asia, África y Europa, y el interés por América Latina está aumentando.

Ahora corresponde a nuestras empresas familiares ampliar el mapa, construir relaciones y presentar proyectos concretos. Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en el puente económico entre Centroamérica y los Emiratos Árabes Unidos.

No debemos dejarla pasar.

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El autor es presidente del Costa Rica Business Council en los Emiratos Árabes Unidos