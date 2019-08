Pero esta estrategia tiene un problema: la política. Mientras que la mayoría de los bancos centrales son formalmente independientes, y por ende no están obligados a recibir órdenes directas de funcionaros electos, quienes están a cargo de la política fiscal no gozan de este privilegio. Los presupuestos son confeccionados por políticos, que no tienen otra opción que preocuparse por sus perspectivas de reelección. ¿Cómo pueden justificar el gasto financiado con déficit que agregarían a la deuda pública? ¿No los tacharían de irresponsables, o algo peor?