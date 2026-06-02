Opinión

Energía limpia, barata y para todos: la brújula de la modernización eléctrica

EscucharEscuchar
Por El Financiero

Costa Rica hizo la parte más difícil antes que muchos: construyó una matriz eléctrica mayoritariamente renovable, con una institucionalidad pública que llevó luz a todo el territorio y convirtió esa matriz limpia en carta de presentación del país en materia ambiental.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
armonización eléctrica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.