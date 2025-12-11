Opinión

Entre las celebraciones y el cumplimiento: claves laborales para que su empresa no pague los platos rotos de la temporada

Evite riesgos legales este fin de año en su empresa. Análisis experto sobre los cinco temas laborales clave en Costa Rica: cálculo correcto del aguinaldo, reglas para contratos por temporada, pago doble de feriados (25 de diciembre), manejo de fiestas corporativas y riesgos de los regalos a empleados. Asegure el cumplimiento normativo y evite multas o litigios innecesarios.

Por Cristhian José Monge Arce

A estas alturas del año, además de los vientos navideños, tamaleadas y cenas en familia, suelen también aparecer algunos temas recurrentes en materia legal laboral que siempre vale la pena tener muy presentes en las empresas. Podríamos decir que hay por lo menos cinco temas recurrentes en esta época del año, que todo patrono debería conocer y cumplir para evitar consecuencias legales significativas:








