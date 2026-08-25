Opinión

Envejecimiento demográfico no es sinónimo de fragilidad económica

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Por Andrew J. Scott
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La transición demográfica mundial, caracterizada por la disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, es una de las transformaciones más trascendentales del último siglo, y el envejecimiento poblacional alienta un flujo constante de pronósticos económicos pesimistas. Si en algo coinciden los economistas académicos, las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales es que el resultado inevitable del envejecimiento poblacional es la parálisis económica.








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envejecimientoEspecial Salud 2026

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