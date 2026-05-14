Opinión

¿Es obligatorio usar ropa interior en el trabajo? 5 claves para Recursos Humanos

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Por Alejandro Trejos G.

En los pasillos corporativos cada vez más diversos, flexibles y –por qué no decirlo– creativos, surgen tendencias que obligan a las áreas de Recursos Humanos a detenerse un momento y preguntarse: ¿cuál es el equilibrio adecuado entre las preferencias personales de los trabajadores en el centro de trabajo y las políticas que el patrono emite?








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