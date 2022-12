¿Escogiendo carrera universitaria?

Algunas personas desde muy jóvenes tienen claro cual es la profesión que desean elegir, sin embargo para muchas otras, y creo que para la mayoría, es difícil tomar una decisión en este sentido. Aun cuando existen exámenes vocacionales que orientan a las personas sobre cuales son las carreras para las que que se tienen mayores aptitudes, siempre es difícil tomar la decisión final.

En ocasiones, una vez que se inicia una carrera nos damos cuenta que tal vez no es lo que realmente nos apasiona.

En mi caso en particular decidí estudiar Contaduría Pública, transcurrieron los primeros años universitarios llevando cursos de administración, legislación, contabilidad y auditoría entre otros, pero no fue hasta que empecé a trabajar que me di cuenta realmente cual era el tipo de trabajo que iba a desarrollar como profesional.

¿Y si no me hubiera gustado? Que frustante habría sido darme cuenta después de tanto tiempo y recursos invertidos. Es por ello que me parece importante transmitirles con base en mi experiencia algunas de las funciones que desarrolla un contador público, qué habilidades es importante tener, dependiendo del área en que se desempeñe, para que tipo de trabajos puede aplicar, entre otros, esperando que estas recomendaciones puedan ser de utilidad para inclinarse o no por la carrera de contaduría pública.

Algunas habilidades que sería conveniente tener son:

Buenas relaciones interpersonales.

Acatamiento de normas o regulaciones.

Orden en el trabajo.

Trabajo en equipo.

Manejo de datos numéricos.

Dominio de programas informáticos y manejo de bases de datos.

Dominio de un segundo idioma.

Algunos ámbitos en los que se podría desempeñar:

Como auditor interno (entidades privadas y/o gubernamentales).

Como auditor externo (en forma independiente o en una firma de contadores públicos).

Como funcionarios del área financiero contable, ya sea en una empresa estatal como privada (tanto local como una transnacional o un centro de servicios compartidos)

Algunas funciones:

Como contador público autorizado : Principalmente efectúa pruebas a los estados financieros para poder emitir un criterio profesional sobre la razonabilidad de la información que ahí se muestra.

: Principalmente efectúa pruebas a los estados financieros para poder emitir un criterio profesional sobre la razonabilidad de la información que ahí se muestra. Como auditor interno : Deben revisar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, velar por el cumplimiento de los controles internos que poseen las entidades.

: Deben revisar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, velar por el cumplimiento de los controles internos que poseen las entidades. Como contador: Labores contables, preparar estados financieros de la compañía, declaraciones de impuestos, diferentes reportes solicitados por la gerencia financiera, casa matriz, entre otros.

El área financiero contable en una empresa es vital, ya que es necesaria para el pago de las planillas, pagos a proveedores, recaudar las cuentas por cobrar, determinar el pago de impuestos, presentar informes a entidades bancarias, entre mucha otra información que se genera en ese departamento; en consecuencia, el profesional en contaduría pública normalmente podrá tener bastantes opciones laborales.

La contaduría pública tiene un ámbito muy amplio en el cual desempeñarse, la información precedente es tan solo una guía que puede ser de utilidad. Es importante considerar que de acuerdo con estudios recientes es una de las carreras en las cuales hay buenas oportunidades en el mercado laboral.

En el caso de que el contador público decida desarrollarse en el campo de la auditoría, es muy importante desarrollar el escepticismo profesional, que implica realizar una evaluación crítica al momento de revisar la evidencia que se esté analizando.

Como en todas las profesiones se debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios, ya que continuamente surgen nuevas regulaciones y/o normativa que es necesario aplicar.

Tomar la decisión final sobre la carrera que desea estudiar y en la cual desarrollarse como profesional siempre será difícil, asesórate adecuadamente, habla con profesionales, de ser factible realiza una práctica laboral, eso ayudará a tomar una mejor decisión.

La autora es socia de Auditoría Grant Thornton Costa Rica.