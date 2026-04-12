Opinión

Estrategia de comercio exterior para los próximos años

Opinión “La reciente política arancelaria de Estados Unidos ha generado transformaciones significativas en rutas y estructuras logísticas, cuyos efectos comenzarán a percibirse con mayor claridad en 2026″

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Por Carolina Palma

Con la entrada de un nuevo Gobierno surge la necesidad de reflexionar sobre los cambios que se perfilan para 2026 y los años siguientes, así como sobre la estrategia de comercio exterior que el país debe adoptar.








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