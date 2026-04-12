Estrategia de comercio exterior para los próximos años

Con la entrada de un nuevo Gobierno surge la necesidad de reflexionar sobre los cambios que se perfilan para 2026 y los años siguientes, así como sobre la estrategia de comercio exterior que el país debe adoptar.

De acuerdo con nuestro estudio Global Economic Outlook 2026, se resumen las principales tendencias que marcarán la agenda del sector a nivel global, las cuales son determinantes para definir la estrategia de Costa Rica en su inserción económica mundial.

Estudio señala que el país está frente a una reconfiguración de los acuerdos comerciales y de las cadenas de suministro. (Shutterstock/Shutterstock)

Reconfiguración de acuerdos comerciales y cadenas de suministro

Nuestro estudio señala que estamos frente a una reconfiguración de los acuerdos comerciales y de las cadenas de suministro. La reciente política arancelaria de Estados Unidos ha generado transformaciones significativas en rutas y estructuras logísticas, cuyos efectos comenzarán a percibirse con mayor claridad en 2026. Las empresas están buscando cadenas de suministro más flexibles, capaces de responder rápidamente a los efectos de los aranceles con la mayor eficiencia posible. En este escenario, Costa Rica debe continuar fortaleciendo acuerdos para el intercambio comercial y avanzar en la reorganización de proveedores y destinos de exportación. Esto requiere, además, una coordinación estrecha y una negociación urgente con Estados Unidos, con miras a liberalizar un mercado que representa el 48% de nuestras importaciones.

El avance del proteccionismo y el incremento de aranceles a nivel global hacen indispensable asegurar acceso a mercados alternos que permitan mitigar impactos en precios y costos, incluyendo mercados novedosos y socios con cercanía geográfica. Así mismo, resulta crucial estrechar lazos con países de ideología similar para atraer inversión conjunta mediante la creación de incentivos regionales.

Menor dinamismo del comercio global

La Organización Mundial del Comercio proyecta un crecimiento económico global moderado y un menor dinamismo del comercio internacional, en parte debido a que muchas empresas reforzaron sus inventarios ante la amenaza de mayores aranceles. Esto anticipa una reducción en la demanda global de bienes, un aumento en la vulnerabilidad de los sectores exportadores y la necesidad de mejorar la eficiencia en costos y logística.

En este escenario, se vuelve fundamental un apoyo sistemático al sector exportador mediante herramientas digitales que potencien la eficiencia operativa. Además, se prevé un aumento en la demanda de bienes digitales y robóticos, lo cual nos indica dónde debe orientarse la promoción y la inversión del país.

Competencia global por la innovación

El informe destaca la creciente competencia entre países por liderar la innovación, especialmente en inteligencia artificial y digitalización, respaldada por fuertes inversiones previstas para 2026. Mientras el comercio de bienes tradicionales enfrenta presiones, la demanda de bienes vinculados al comercio electrónico, la automatización y la inteligencia artificial continuará en expansión. Por ello, el país debe apostar con urgencia por la digitalización de trámites y procesos aduaneros, así como por inversiones estratégicas en estas áreas.

Tendencias de reshoring y demanda de infraestructura

Las políticas industriales de las economías avanzadas están impulsando procesos de reshoring, lo que está reconfigurando la localización industrial y productiva a nivel global y generando una mayor demanda de parques industriales y servicios aduaneros eficientes.

Costa Rica debe mejorar de manera urgente su infraestructura logística y comercial, y fortalecer sus capacidades de inteligencia comercial y análisis de riesgo. Asimismo, las empresas deben prestar especial atención a certificaciones, a los requisitos legislativos derivados del Pacto Verde, requisitos de origen y eficiencias logísticas, elementos cada vez más determinantes para competir en mercados internacionales.

En este sentido, requiere atención urgente todo aquello que mejore la infraestructura del país. Es indispensable avanzar en proyectos como:

Modernización del Puerto de Caldera

Reactivación del tren a Limón

Mejoras y ampliación de la ruta 27

Desarrollo de la intermodalidad Pacífico-Atlántico o canal seco

Implementación de una red competitiva de trenes de carga y de pasajeros.

Estos son elementos fundamentales para mejorar la competitividad del país, atraer inversión y potenciar las exportaciones en el contexto del reshoring.

Relación estratégica con Estados Unidos

Adicionalmente, como prioridad para el Gobierno, debe profundizarse la relación con Estados Unidos, no solo por razones comerciales, sino también por la posición estratégica del país en materia de inversión y turismo. Las empresas estadounidenses presentes en Costa Rica deben contar con la certeza de que existe una agenda clara y acuerdos específicos que respalden sus inversiones, junto con condiciones que faciliten la movilidad de talento y el aprovechamiento recíproco de los incentivos que ofrece el país.

Recomendaciones para el sector empresarial

Durante este año, las empresas deben enfocarse en implementar y mejorar los siguientes puntos:

Herramientas para la trazabilidad y monitoreo de la carga y de la cadena de suministro. Inteligencia artificial para la previsión de la demanda, predicción de riesgos y simular escenarios logísticos. Los aranceles juegan un papel fundamental en el diseño de estas cadenas y su reorganización. Optimización de rutas y de procesos logísticos. Cumplimiento aduanero, con especial atención en certificados de origen y uso correcto de los TLC. Errores comunes podrían tener consecuencias que afecten la continuidad del negocio o que devengan en multas cuantiosas.

En general, las empresas deben apuntar al desarrollo en tres áreas estratégicas. Una, la digitalización y automatización de procesos de comercio exterior y aduanas, mediante herramientas que permitan modelar los cambios impositivos y el impacto de aranceles. Segundo, la optimización y mejora en la cadena de suministro, priorizando la eficiencia logística. Y, por último, es fundamental reconocer que los departamentos de comercio exterior están dejando de ser áreas meramente operativas para convertirse en socios estratégicos corporativos, con un rol creciente en decisiones de inversión, expansión y gestión de riesgos, plenamente integrados con las áreas de cumplimiento y estrategia.

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La autora es socia de Comercio Exterior de Deloitte para Centroamérica