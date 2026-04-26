Opinión

Factores para Asociaciones Público-Privadas exitosas

Opinión | “Aunque parezca contraintuitivo, la fase más crítica de un proyecto no es su estructuración financiera en sí, que es una fase posterior, sino su selección inicial”

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Por Carlos Sánchez

Los esquemas para generar infraestructura pública mediante colaboración público-privada —y, más específicamente, de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) — son tan variados como su ciclo de vida. Por eso, este texto se centra en los fundamentos que permiten que un proyecto tenga altas probabilidades de tener éxito en su ejecución. Una APP funcionando y generando valor para la ciudadanía no es fruto de la casualidad, sino de una cadena de acciones previas que fueron tomadas acertadamente para dar ese resultado. Así, me centraré en los puntos a continuación para esbozar cuáles son estos factores:








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