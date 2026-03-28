Opinión

Finanzas corporativas: por qué los fundamentos para crear valor siguen intactos

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Por Tim Koller

En las últimas décadas, ¿qué ha cambiado realmente en las finanzas corporativas? ¿Qué permanece inalterado? Son dos preguntas esenciales para cualquier líder empresarial en América Latina, y más en este momento histórico en que la volatilidad parece la norma y las disrupciones tecnológicas, así como la inteligencia artificial, reconfiguran industrias enteras.








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