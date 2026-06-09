Opinión

Forjando alianzas entre los aliados de Estados Unidos

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Por Richard Haass

La segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro desde el principio que reformularía la política exterior estadounidense de manera fundamental. Su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el pasado mes de noviembre, declaraba que «los días en que Estados Unidos sostenía todo el orden mundial como Atlas han terminado», un cambio que resulta especialmente significativo para los numerosos aliados y socios de Estados Unidos, que durante mucho tiempo han hecho de la dependencia el principio central de su seguridad nacional.








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