Forjando alianzas entre los aliados de Estados Unidos

La segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro desde el principio que reformularía la política exterior estadounidense de manera fundamental. Su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el pasado mes de noviembre, declaraba que «los días en que Estados Unidos sostenía todo el orden mundial como Atlas han terminado», un cambio que resulta especialmente significativo para los numerosos aliados y socios de Estados Unidos, que durante mucho tiempo han hecho de la dependencia el principio central de su seguridad nacional.

La expresión más reciente de este nuevo enfoque estadounidense se produjo hace unos días, en el discurso del secretario de Defensa, Pete Hegseth, pronunciado en Singapur ante una reunión de ministros de Defensa y expertos: «Necesitamos socios, no protectorados», declaró Hegseth. «Buscamos alianzas basadas en la responsabilidad compartida, no en la dependencia. Esta es la maduración de nuestras alianzas en una nueva era».

Esta línea de pensamiento estadounidense refleja, en parte, la opinión generalizada de que, durante demasiado tiempo, los socios de seguridad del país no han asumido su parte de responsabilidad. Hay más que una pizca de verdad en esto, ya que muchos aliados de EE. UU. cuentan con los recursos económicos para gastar más en defensa. Lo que tradicionalmente les ha frenado ha sido la política interna e incluso la presunción de que la nación norteamericana siempre les defendería, pasara lo que pasara. Eso ya no se aceptará en Washington.

También es razonable que los aliados y socios asuman responsabilidades más cerca de casa. EE. UU. tiene responsabilidades globales únicas y amplias en múltiples escenarios, incluyendo Europa, el Indo-Pacífico, Oriente Medio y el hemisferio occidental, lo que sugiere un motivo más amplio por parte de EE. UU.: reducir la brecha entre las capacidades militares y los compromisos de Estados Unidos. Esta brecha se haría evidente si surgiera más de una contingencia simultáneamente, lo cual es más que una posibilidad hipotética, dado el número de amenazas, potenciales y reales, procedentes de actores estatales y no estatales, a las que se enfrentan Estados Unidos y sus socios de seguridad.

Pero la guerra con Irán ya ha puesto de relieve la brecha entre las capacidades y los compromisos de Estados Unidos. A Estados Unidos no solo le faltan los sistemas militares pertinentes para este momento, sino también la base industrial que le permitiría producirlos de forma rápida, económica y a gran escala. En este sentido, Estados Unidos haría bien en aprender de Ucrania, que se ha erigido en un arsenal contemporáneo de la democracia y lidera el mundo en lo que respecta a la producción y el uso de drones.

Por estas y otras razones —especialmente la naturaleza errática de una política exterior estadounidense que ya no considera a los aliados como privilegiados y merecedores de un apoyo inquebrantable—, los socios tradicionales de Estados Unidos han comenzado a replantearse sus propias estrategias de seguridad nacional. Hacen bien en hacerlo.

Para empezar, deberían gastar más en defensa, pero el «cómo» es más importante que el «cuánto». Aumentar la proporción del PIB dedicada a la defensa es necesario, pero no suficiente. Europa gasta una buena cantidad en material militar, pero el todo es menos que la suma de sus partes.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Lo mismo podría decirse de los estados árabes que se enfrentan a Irán. En Asia, el sistema de alianzas de «eje y radios» con Washington en el centro debe dar paso a un enfoque en red, en el que los aliados de Estados Unidos colaboren más entre sí y desempeñen funciones complementarias a la hora de disuadir y responder a la agresión.

Una cooperación en materia de defensa significativa requiere sistemas adaptados a las circunstancias estratégicas locales, que reflejen la geografía, la mano de obra disponible, las capacidades y la estrategia de los posibles agresores, y la asistencia que cabe esperar razonablemente del exterior. También requiere que los gobiernos estén preparados para integrar las fuerzas de defensa en lugar de duplicarlas país por país.

Una mayor autosuficiencia puede y debe ser un elemento de los cálculos estratégicos, pero la autosuficiencia rara vez, por no decir nunca, es una opción realista. Forjar nuevas y más profundas alianzas sí lo es. Las alianzas pueden implicar la producción de equipo y munición, el intercambio de inteligencia, y la planificación y el entrenamiento para despliegues militares conjuntos y el combate.

Los socios más obvios se encuentran en sus respectivas regiones: vienen a la mente Japón y Corea del Sur, al igual que los países europeos preocupados por Rusia y los países de Oriente Medio inquietos por Irán.

Pero las alianzas no tienen por qué ser solo locales. Arabia Saudita está forjando nuevos lazos con Ucrania para beneficiarse de la amplia experiencia de este país en la fabricación y el despliegue de drones. Corea del Sur está invirtiendo en la producción de misiles en Polonia.

También tiene sentido que los países reformulen, en lugar de rechazar, sus relaciones de seguridad con Estados Unidos. No hay razón para buscar —y hay todas las razones para resistirse a— un divorcio. Pero para que la relación con Estados Unidos funcione hoy en día es necesario redefinir la división del trabajo, replantearse las funciones y reestructurar los acuerdos de mando para dar a los socios más voz.

Es muy posible que todo esto tenga una dimensión diplomática, para intentar reducir las tensiones con adversarios regionales potenciales o reales: China o Corea del Norte en el Indo-Pacífico, Rusia en Europa o Irán en Oriente Medio. Pero a estos enemigos potenciales o reales solo se les debe abordar desde una posición de fuerza militar, lo que, como se ha señalado anteriormente, requiere nuevas y más profundas alianzas. Intentar acomodar a cualquiera de ellos por separado o sin un equilibrio militar favorable, y sin una disuasión efectiva, sería temerario, peligroso, o ambas cosas.

En un mundo en el que ya no se puede contar con Estados Unidos como antes, el objetivo no es la estabilidad a cualquier precio, sino más bien la estabilidad en términos coherentes con los intereses nacionales y occidentales. Esto es posible, pero solo si los aliados de Estados Unidos reconocen la nueva realidad y actúan de forma individual y colectiva para hacer frente al desafío.

---