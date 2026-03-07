Opinión

Fraude corporativo en la era digital: ¿estamos preparados para el riesgo invisible?

Opinión | “La diferencia entre una empresa resiliente y una vulnerable no está en la reacción, sino en la capacidad de predicción inteligente”

EscucharEscuchar
Por Matías Mora

A medida que la digitalización y la inteligencia artificial (IA) penetra cada proceso y la globalización conecta mercados, el fraude corporativo ha dejado de ser un riesgo visible y acotado para convertirse en una amenaza invisible que se mueve a la velocidad de la tecnología. La hiperconectividad multiplicó los vectores de ataque, tensionó los controles tradicionales y abrió espacios donde las técnicas de suplantación de identidad, la creación de identidades sintéticas y el phishing avanzado, potenciado por la IA, operan de manera coordinada y transnacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.