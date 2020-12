Los socios y ejecutivos de las empresas ahora ven las empresas diferentes, se ve más claro, se ve lo que antes no se veía, originado por la claridad que dan los cierres de locales comerciales y negocios por órdenes sanitarias. Ven con más claridad a los mejores colaboradores que se tiene, se ven mejor las líneas de productos o servicios más rentables, se ven mejor los bienes y servicios que no generan rentabilidad, sobre todo se ve la ineficiencias, y los grandes esfuerzos realizados en bienes y servicios, que no generan rentabilidad, más bien dan grandes pérdidas.