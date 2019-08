La grandeza de una sociedad no viene del gobierno de la república, sino de la conciencia del pueblo, la cual parte del hecho del bienestar del otro y no llanamente del interés propio. Expresado con una oración sencilla: no existe el yo, aquellos y estos; existe solo una palabra de común acuerdo: nosotros. Con la acción estatal del “nosotros” la racionalidad de los recursos y su impacto se maximizan.