Opinión

Gestión de proyectos en equipos globales: el costo invisible de ignorar la cultura

EscucharEscuchar
Por Li Grasse

En un mundo donde las empresas costarricenses cada vez más colaboran con equipos dispersos por América, Europa, Asia y África, una realidad se impone con contundencia: los desafíos culturales no son un “detalle” menor de la gestión de proyectos, sino un factor crítico de éxito o fracaso. Hoy, los líderes deben gestionar no solo cronogramas, presupuestos y riesgos técnicos, sino también las complejidades invisibles de las diferencias culturales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
gestión de proyectos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.