Opinión

Guerra en Irán: Un mal acuerdo hoy significa una guerra mayor mañana

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Por Mohammed Al Dhaheri

El instinto diplomático sugiere que, cuando los conflictos se intensifican, las partes deben sentarse a la mesa de negociaciones. Ese impulso puede tener su origen en una preocupación moral genuina, pero hay ocasiones en las que seguirlo resulta peligroso. Ahora es precisamente uno de esos momentos: las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán hoy serían peligrosamente prematuras, ingenuas y probablemente darían lugar a un resultado que prácticamente garantizaría otra guerra.








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