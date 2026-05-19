Opinión

Hermanos en la humillación

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Por Carl Bildt

Dos líderes entrados en años luchan por salir de las desastrosas guerras en las que ellos mismos llevaron a sus países. Ninguno de los dos lo está consiguiendo.








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